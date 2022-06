O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, afirmou esta quarta-feira que o Governo tem 715 milhões de euros nos próximos cinco anos do Plano de Recuperação e Resiliência para investir nas várias áreas que coordena, "com capacidade para reforçar" este envelope, caso seja necessário.No seu discurso de abertura na Electric Summit, o governante garantiu que "Portugal tem potencial para se tornar num produtor e exportador europeu de referência" dos gases renováveis do fututo, como o hidrgénio verde, mas também, o amoníano, o metanol e o biometano, entre outros. Tudo espalhado em vários projetos pelo país, mas concentrado sobretudo numa região que será decisiva."Sines é um grande projeto estruturante para o país, para posicionar o país e permitir que tenha relevância a nível internacional na substituição de combustíveis fósseis", disse Duarte Cordeiro, já depois de ter sido interrompido durante largos minutos por jovens ativistas climáticos, que se manifestaram contra a empresa promotora do evento, a Galp, e tambem contra as políticas energéticas e ambientais do governo, antes de serem removidos da sala pelas forças policiais.Andy Brown, o CEO da Galp, garantiu mesmo que a empresa poderá estar já no próximo ano, em 2023, a produzir hidrogénio verde em Sines. O responsável não esconde a ambição. "A Galp quer ser líder no hidrogénio em Portugal", assumem mas deixa um alerta sério aos municípios e ao Governo: "Precisamos de acesso a energia renovável barata e isso só vai acontecer se as autarquias e o Governo facilitarem as regras do licenciamento, para que tudo ande mais rápido".A primeira meta Galp para Sines são 600 MW de capacidade de eletrolisadores, que permitirão descarbonizar a refinaria que hoje produz combustíveis fósseis, e que no futuro estará a produzir amoníaco verde, para navios e transporte marítimo e também jet fuel descarbonizado, duas oportunidades de negócio que a Galp quer aproveitar. Até 2030, esta capacidade crescerá até 1GW.Na visão do ministro, o porto de águas profundas de Sines pode, já a curto prazo, "ajudar a preencher lacunas" e ter um papel importante na substituução do gás russo como fornecedor de vários países do centro e norte da Europa, como a Polónia, que já mostou o seu interesse, e até a Alemanha, onde o primeiro-ministro António Costa esteve na semana passada a tentar convencer o chanceler alemão desta ideia, precisamente. No entanto, Berlim ainda não sinalizou interesse no Gás Natural Liquefeito que pode chegar aos seus portos vindo de Sines.