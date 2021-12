Preço da eletricidade dispara para 291,7 euros, um novo máximo

o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário, o preço médio vai chegar a 291,73 euros por megawatt hora (MWh) em Portugal e Espanha.

O preço da eletricidade no mercado grossista ibérico volta a não dar tréguas. Esta quarta-feira, 15 de dezembro, vai voltar a bater um novo máximo. Segundo o Omie,Na hora mais cara, às 21h, o valor da eletricidade vai atingir os 319,13 euros por MWh. O preço mínimo, que será atingido às 05h, será de 261,73 euros por MWh.O anterior recorde diário do preço da eletricidade remontava a 7 de outubro, quando atingiu os 288,53 euros por MWh. A marca dos 200 euros foi ultrapassada pela primeira vez 1 de outubro, quando o preço chegou aos 216 euros.Os sucessivos recordes do preço da eletricidade devem-se a vários fatores, sendo o principal o aumento do preço do gás nos mercados internacionais. As subidas são também explicadas pelo aumento dos custos das licenças de emissão de CO2 e a diminuição da produção através de fontes renováveis, nomeadamente as eólicas, o que faz com que a produção renovável não seja suficiente para dar resposta à procura do sistema.