Preço da eletricidade no mercado ibérico ultrapassa marca dos 360 euros

O preço da eletricidade no mercado ibérico prepara-se para renovar máximos esta quarta-feira. De acordo com os dados do OMIE, o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário, o preço médio vai chegar esta quarta (22) aos 360,02 euros por megawatt hora (MWh) nos mercados de Portugal e Espanha.

A hora mais cara será 21h, altura em que o valor da eletricidade vai atingir os 379,49 euros por MWh. Já o preço mínimo será atingido às 05h e vai rondar os 333,9 euros por MWh.

O preço da eletriciade no mercado grossista continua a escalar acima da fasquia dos 300 euros por MWh, depois de este valor simbólico ter sido registado a 16 de dezembro. Desde essa data que o preço médio da eletricidade tem estado acima deste valor.

A escalada do preço da eletricidade é justificada por diversos fatores, nomeadamente devido ao aumento do preço do gás nos mercados internacionais. Além disso, também o aumento dos custos das licenças de emissão de CO2 e a diminuição da produção através de fontes renováveis, como por exemplo as eólicas, tem justificado este aumento de preços.