Preço médio da gasolina em Portugal superou média da UE no terceiro trimestre

gás de petróleo liquefeito para automóveis (GPL Auto), os preços nacionais foram mais baixos do que os praticados em Espanha - único país onde ultrapassou 1,00 €/l -, mas superou em 5,3% cêntimos por litro o preço médio praticado na UE.



Entre julho e setembro, o preço médio da gasolina simples 95 em Portugal superou a média dos países da União Europeia. De acordo com o boletim de preços da UE-27 relativo aos combustíveis, divulgado esta quarta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço médio da gasolina simples 95 na UE foi de 1,784 euros por litro, enquanto em Portugal foi de 1,827 euros por litro. Face ao segundo trimestre, os preços da gasolina no país desceram 9,7% entre julho e setembro."Portugal situa-se na 13ª. posição dos países que vendem gasolina 95 simples mais cara na UE-27, sendo que o preço praticado corresponde a uma diferença de 56 cent/l e 34,1 cent/l, face ao país com os preços mais baixos e ao país com os preços mais altos, respetivamente", salienta a ERSE.A carga fiscal teve um peso de 44% no preço final, sendo que sem os impostos "Portugal situa-se na nona posição dos países que vendem este combustível mais caro", aponta ainda o regulador. Ainda assim, apesar de mais elevada, a carga fiscal em território nacional foi inferior à média da UE-27 (44,6%).O preço médio de venda mais baixo foi praticado na Hungria e o mais alto na Finlândia, observando-se uma diferença de 0,90 cent/l entre o mais baixo e o mais alto.Já no que diz respeito ao gasóleo simples, o preço médio de venda na UE foi de 1,858 euros por litro, enquanto que em Portugal se situou nos 1,832 euros por litro. Face ao preço praticado entre abril e junho, os preços recuaram 3,6% no terceiro trimestre.Segundo a ERSE, Portugal situou-se na oitava posição de países que vendem este combustível mais barato no conjunto dos 27 países da União Europeia, com uma diferença de 62,2 cêntimos por litro face ao país com os preços mais baixos - Malta -, e 48,9% quando comparado ao país com preços mais altos - Suécia.A redução da carga fiscal aplicada em Portugal - que no terceiro trimestre foi de 36,9% - "contribuiu para a prática de preços médios de venda deste combustível, no mercado nacional, inferiores aos preços médios praticados em Espanha, em cerca de quatro cêntimos por litro", sublinha o regulador.Em relação aoO preço do GPL Auto no bloco europeu situou-se no 0,85 cêntimos por litro no terceiro trimestre, sendo que em Portugal se fixou nos 0,903 €/l.