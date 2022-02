Portugal tem a oitava gasolina mais cara da Europa, com e sem impostos

Leia Também Gasóleo e gasolina com preços médios de venda em Portugal acima da média europeia

Nos últimos três meses de 2021, os preços médios de venda da gasolina simples 95 aumentaram quatro cêntimos por litro na União Europeia (UE) face ao trimestre anterior. Segundo os dados publicados esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), os preços em Portugal ficaram acima da média europeia.Assim, no quartro trimestre do ano passado, Portugal registou o oitavo preço médio de venda da gasolina mais elevado da UE, com 1,70 euros. Segundo a ERSE, o preço praticado no país corresponde a uma diferença de 51 cêntimos por litro face ao país com o preço mais baixo, a Bulgária, e 27 cêntimos por litro em relação ao país com os preços mais altos, os Países Baixos.O preço médio da gasolina sem impostos praticado em Portugal foi de 73 cêntimos, sendo igualmente o oitavo mais elevado da UE. A carga fiscal aplicada à gasolina corresponde a 57% do preço médio de venda, quando a média europeia é de 53%.Em Espanha, o preço médio de venda foi 21 cêntimos por litro mais baixo do que em Portugal, devido à carga fiscal menos pesada. "Desconsiderando o efeito fiscal, o preço médio deste combustível no mercado nacional foi inferior em cerca de 3 cêntimos por litro aos valores praticados em Espanha", refere a ERSE. No país vizinho, a carga fiscal é de 49%.Já no que toca ao gasóleo simples, o preço médio de venda aumentou 5,9 cêntimos por litro na Europa no quarto trimestre.Portugal é o décimo país que vende o gasóleo mais caro, com 1,52 euros, acima da média europeia de 1,45 euros. A diferença face ao país que vende mais barato, também aqui a Bulgária, é de 32 cêntimos por litro. Já o gasóleo mais caro é vendido na Suécia, a mais 35 cêntimos do que em Portugal.Segundo a ERSE, "o peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços 25 cêntimos por litro mais altos do que em Espanha". A carga fiscal do gasóleo é de 52% em Portugal.Sem contar com os impostos, os preços médios nacionais são 1,3 cêntimos por litro inferiores aos do país vizinho. "Considerando os preços médios de gasóleo simples sem impostos, Portugal situa-se na décima nona posição dos países que vendem este combustível mais caro na UE-27, descendo nove posições face ao trimestre anterior" constata o regulador.