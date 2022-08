Preços da eletricidade na Alemanha atingem novos máximos

Leia Também Corte completo com o gás da Rússia ameaça banca europeia

O preço da eletricidade na Alemanha disparou 25% esta segunda-feira, atingindo um recorde máximo, ao fixar-se nos 710 euros por megawatt-hora (MWh). Este valor é cerca de 15 vezes superior à média dos últimos cinco anos para esta altura do ano, de acordo com dados da Bloomberg.Em causa estão preocupações com um novo período de encerramento do gasoduto Nord Stream durante três dias, a partir de 31 agosto, que pode vir a complicar ainda mais a sustentabilidade da indústria no país. A Alemanha tenta atualmente, a todo o custo, armazenar a maior quantidade de gás possível, para se preparar para um inverno que se avizinha altamente complexo. "Temos um inverno crítico à nossa frente", sublinha o ministro da Economia alemão, Robert Habeck.Este novo encerramento anunciado na passada sexta-feira pela Gazprom está novamente a levantar questões sobre se o gasoduto voltará a estar operacional. "A catástrofe já aqui está", adianta à Bloomberg o professor de energia internacional Thierry Bros. "A grande questão é quando é que vão acordar os líderes europeus", diz.Ao mesmo tempo, a eletricidade negociada nos Países Baixos e referência para a Europa subia 17% para 268,06 euros por megawatt-hora. Os contratos de futuros a um ano da eletricidade na Alemanha seguem a valorizar 24,13% para 710 euros por MWh.