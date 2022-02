Preço das botijas de gás subiu 17% em nove meses

Desde que o preço deixou de ser regulado, as botijas de gás butano já aumentaram quase 17%. As contas são do Jornal de Notícias, segundo o qual o preço em Portugal é quase o dobro do praticado em Espanha.

Preço das botijas de gás subiu 17% em nove meses









