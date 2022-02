Mercado livre de gás natural com 1,3 milhões de clientes em novembro

Leia Também Mercado livre de eletricidade soma 5,4 milhões de clientes em novembro de 2021

O mercado livre de gás natural alcançou 1,3 milhões de clientes em novembro, de acordo com o boletim do mercado liberalizado da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, partilhado esta quinta-feira. Face ao mês anterior, o mercado livre viu o número de clientes aumentar em 2.699 pessoas. Segundo estes dados permanecem no mercado regulado 232.449 clientes.O mercado livre representava no mês em análise cerca de 85% do número total de clientes e cerca de 98% do consumo em Portugal Continental, contabiliza a ERSE.No que toca à evolução do consumo, o consumo global em novembro foi de 3.171 GWh, um valor que está 1,1% abaixo do valor registado em outubro. Em termos homólogos, o valor de novembro de 2021 representa uma quebra de 2% no consumo. Já o consumo médio diário cresceu 2,2% face ao mês anterior e 2% em termos homólogos.Relativamente aos comercializadores, a Galp manteve-se como o principal operador no mercado livre em consumo (54,6%), ainda que a empresa tenha visto a quota diminuir em 1,2 pontos percentuais face ao mês anterior. Já a EDP Comercial manteve a posição de liderança em número de clientes (49,5%). A quota da EDP diminuiu 0,1 pontos percentuais em número de clientes.A ERSE contabiliza ainda que a Endesa e a Goldenergy tenham sido os comercializadores que captaram mais clientes - ganharam 29% e 19%, respetivamente, do número de clientes que mudou de comercializador.