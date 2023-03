Preços do gás aumentam 2,4% em outubro no mercado regulado face a janeiro

Leia Também ERSE propõe aumento de 1,1% nos preços da luz no mercado regulado em janeiro de 2023

A Entidade Reguladora dos Seviços Energéticos (ERSE) anunciou esta sexta-feira, 31 de março, que as tarifas de gás no mercado regulado vão aumentar 3,2% a partir de outubro para os consumidores domésticos em baixa pressão (consumos até 10.000 m3 por ano).No entanto, como o regulador já levou a cabo uma atualização dos preços do gás natural na ordem dos 3% em janeiro de 2023, o aumento a partir do último trimestre do ano será de apenas 2,4%.De acordo com as contas da ERSE, na prática, um casal com dois filhos (2.º escalão de consumo, consumo 3407 kWh/ano) terá a partir de outubro uma fatura média mensal de 26,25 euros, o que equivale a mais 57 cêntimos face a janeiro.Já para um casal sem filhos (2.º escalão de consumo, consumo 3407 kWh/ano), a fatura média mensal será de 26,25 euros, com mais 38 cêntimos na fatura do que em no início do ano."Este acréscimo no mercado regulado é essencialmente justificado pelo aumento das tarifas de acesso às redes no ano gás 2023-2024 [2,8% na baixa e média pressão e 2,7% na alta pressão], devido a uma diminuição da procura que resulta num incremento dos custos das infraestruturas", refere o regulador em comunicado.O mesmo documento mostra que no ano-gás 2022-2023 os aumentos nas tarifas bateram recordes, com aumentos na ordem dos 10,7%. Um ano antes, no ano-gás 2021-2022, o aumento tinha sido de 2,9% e nos dois anos antes desses (anos da pandemia) os preços do gás natural no mercado regulado tinham registado quedas de 4,6% e 3%.Estão sujeitos a estas variações os cerca de 408 mil consumidores que permaneciam, no final de fevereiro de 2023, no comercializador de último recurso. Em outubro de 2022 eram apenas 324 mil, o que equivale a um aumento de 84 mil clientes no mercado regulado em quatro meses.O aumento consta da proposta de tarifas de gás natural apresentada pela ERSE para o ano-gás compreendido entre de 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024, que será submetida ao parecer do Conselho Tarifário.