Fatura de gás das famílias aumenta 3,3% a 1 de julho e 3,9% a 1 de outubro, diz ERSE

Tal como a ERSE já tinha anunciado em março, os preços do gás natural vão voltar a subir em 2022, a partir de 1 de julho. Esta quarta-feira o regulador publicou a segunda atualização do preço da tarifa de energia do mercado regulado relativa ao ano gás 2021-2022, em mais 2 euros por MWh, o que equivale a uma variação média nas faturas dos clientes de mais 3,3% face a junho.Este aumento representará um acréscimo de 33 cêntimos numa fatura média mensal de um casal sem filhos (1.º escalão de consumo, consumo 1610 kWh/ano) e de 70 cêntimos na de um casal com dois filhos (2.º escalão de consumo, consumo 3407 kWh/ano), calcula a ERSE.Quem sofrerá com estes aumentos são as 227 mil famílias que permanecem no mercado regulado e representam cerca de 2% do consumo nacional.Também esta quarta-feira, a ERSE publicou as tarifas e preços para o ano gás 2022-2023, que entrarão em vigor a 1 de outubro, sendo que, por comparação com o período homólogo, as famílias vão ver um acréscimo médio de 8,2% no preço de venda final a partir do último trimestre do ano."Contudo, tendo presente as atualizações da tarifa de energia ao longo de 2022, osconsumidores em mercado regulado irão observar em outubro de 2022 um aumento médio de 3,9% face ao mês anterior", esclarece a ERSE em comunicado.Ou seja, face a setembro, as faturas em outubro vão aumentar 48 cêntimos numa fatura média mensal de 13,21 euros para um casal sem filhos (1.º escalão de consumo, consumo 138 m3). Já para um casal com dois filhos (2.º escalão, consumo anual de 292 m3), a fatura média mensal de 24,98 vai aumentar 87 cêntimos.Quanto às Tarifas de Acesso às Redes de gás natural, que impactam os preços a pagar por todos os consumidores, tanto os do mercado livre como do regulado, vão aumentar 2,8% para os consumidores domésticos a partir de outubro.