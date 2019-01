Produção eólica atinge máximos históricos

A produção eólica atingiu máximos históricos este mês. Segundo os dados da REN, o sistema elétrico nacional registou, no dia 23 de janeiro, recorde de produção diária desta fonte de energia ao atingir 101,9 gigawatts por hora (GWh). Um número "acima dos 99,6 GWh do anterior máximo de 11 de março de 2018", detalha a empresa.





Este total de produção eólica equivaleu a 61% do consumo diário (167 GWh), "colocando Portugal à frente da Europa em share de energia desta origem", sublinha a REN. Cerca de 13% (24 GWH) foi para exportação.





Este recorde também ultrapassou fronteiras, com Espanha também a registar máximos nesse mesmo dia com uma produção de 367.697 MWh. O que traduz um aumento de 0,6% face ao anterior recorde e representou 43,2% do consumo diário no país vizinho.





No ano passado, a produção de energias limpas abasteceu 52% do consumo nacional, estando atualmente instalados nas centrais eólicas 5.150 MW que, em média, alimentam 25% da energia consumida em Portugal.