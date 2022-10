Profit Energy instala mais de 3.800 painéis solares na corticeira M.A.Silva

A Profit Energy, 70% detida pela Greenvolt, vai instalar 3.852 painéis solares fotovoltaicos nas unidades de produção de rolhas de cortiça da M.A.Silva, localizada em Mozelos, Santa Maria da Feira.Em comunicado enviado esta manhã às redações, a empresa avança que o conjunto de painéis tem uma capacidade de geração de mais de 2MW e vai permitir produzir 2.884 MWh de energia limpa, anualmente."A solução apresentada pela Profit Energy é a resposta óbvia para muitas empresas como a M.A.Silva, permitindo poupanças substanciais com os gastos energéticos, tornando-a mais competitiva no mercado, tanto nacional como internacional", indica Pedro Lavareda de Carvalho, partner cofundador da Profit Energy.Já João Manso Neto, CEO da GreenVolt, salienta a importância de cada vez mais empresas estarem a "adotar soluções de geração de energia descentralizada, beneficiando de soluções chave na mão, com garantia de produção, para reduzirem os seus gastos e, ao mesmo tempo, prepararem-se para um futuro mais verde".

A implementação destes painéis gerará energia limpa, indica o comunicado, "uma vez que é obtida através do sol, com claros benefícios também para o meio ambiente". Com esta instalação "será possível evitar a emissão de 1.384 toneladas de CO2 por ano, a juntar aos milhares de toneladas que já são sequestrados anualmente pelo montado de sobro, de onde provém a matéria-prima de base do negócio da M.A.Silva".