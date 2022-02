O primeiro aviso para a produção de hidrogénio e gases renováveis, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), recebeu 41 candidaturas com 380 milhões de euros de investimento, anunciou hoje o Governo.

Encerrou na sexta-feira, "o primeiro aviso para a produção de hidrogénio e gases renováveis (Componente C14 - Hidrogénio e Renováveis), do Plano de Recuperação e Resiliência. As 41 candidaturas registadas atingem um investimento de 380 milhões de euros e demonstram bem o sucesso do programa e a robustez dos projetos de gases renováveis no setor energético nacional", apontou, em comunicado, o Governo.

Leia Também PRR: Aviso para produção de hidrogénio com 41 candidaturas e 380 milhões de investimento

Segundo o Ministério do Ambiente, os promotores destes projetos solicitaram apoios de 204 milhões de euros para um aviso com 62 milhões de euros de dotação.

Leia Também Portuguesa Keme Energy vai instalar fábrica de hidrogénio verde em Sines

No total, a dotação da Componente C14 dispõe de 185 milhões de euros.

A análise das candidaturas está a cargo do Fundo Ambiental, responsável pela gestão do aviso no prazo de 60 dias úteis.

Leia Também GreenVolt avança para o Pego com proposta de energia solar e hidrogénio verde

Os resultados, a lista de beneficiários e operações aprovadas serão publicados, após este prazo, no 'site' www.fundoambiental.pt.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

A dotação total do PRR ultrapassa os 16.600 milhões de euros, distribuída pelas suas três dimensões estruturantes -- resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).