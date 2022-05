Quer baixar a sua fatura do gás? Tem de voltar ao mercado regulado

Leia Também Gás doméstico do segundo semestre com preço historicamente baixo

Seja um casal sem filhos, uma família numerosa (com quatro filhos) ou uma casa onde vivam dois adultos e duas crianças, neste momento quem quiser celebrar um contrato de fornecimento só de gás natural e pagar o preço mais barato possível não tem outra opção senão voltar ao mercado regulado, revela o Boletim de Ofertas Comerciais de Gás Natural divulgado esta quarta-feira pela ERSE.De acordo com o simulador de preços do regulador, para um casal sem filhos a fatura de gás mensal fica em 12,4 euros; para uma família com dois filhos a conta do gás no regulado vai aos 23,41 euros; e numa família numerosa (com quatro filhos), o encargo com gás natural vai aos 46%. Para todos estes consumidores tipos, as comercializadoras que operam no mercado liberalizado apresentam ofertas, respetivamente, 12%, 19% e 21% mais caras neste momento.Dos 1,5 milhões de clientes de gás natural no país, a grande maioria (1,3 milhões) já migraram para o mercado livre (sobretudo no segmento doméstico) e apenas cerca de 230 consumidores de mantêm com as tarifas reguladas definidas pela ERSE. Os dados mais recentes do regulador mostram que o mercado livre do gás é responsável por 97,8% do consumo global e que apenas um número muito residual de pessoas faz o caminho inverso e regressam às tarifas fixas anualmente pela ERSE (em janeiro foram apenas 6, por exemplo).No entanto, essa tendência pode mudar. "Nas ofertas de gás não existe nenhuma mais competitiva do que a tarifa regulada para os três consumidores tipo. As poupanças no mercado liberalizado são neste momento nulas", admite a própria ERSE.A análise da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos mostra que foi apenas a partir do primeiro trimestre de 2022 que as ofertas do mercado livre ficaram mais caras que o regulado. Já neste segundo trimestre do ano em curso, a poupança de voltar a uma tarifa regulada equivale a 0,95 euros/mês, 2,98 euros/mês e 1,49 euros/mês, para os consumidores tipo 1, 2 e 3, respetivamente, tendo por base a totalidade das ofertas comerciais.O fenómeno pode ser explicado devido à enorme volatilidade nos principais mercados grossistas europeus ao longo de todo o ano passado, também marcados por preços mais elevados e máximos históricos. Entre janeiro e março de 2022, o gás natural registou um preço médio na Europa de 99,2 euros por MWh, mais 433% do que um ano antes.Os números do Eurostat mostram que segundo semestre de 2021, Portugal registou os preços de gás natural mais baixos, tanto para o segmento doméstico como para o segmento não-doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeiae a média da Área do Euro. No entanto, a componente de taxas e impostos apresenta para Portugal um peso de 27%do preço total pago pelos consumidores.