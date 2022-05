Fatura da luz mais barata para as famílias com filhos é de 87,11 euros, diz ERSE

Leia Também Mercado liberalizado de eletricidade permite poupar entre 58 e 357 euros por ano

Um casal com dois filhos que esteja neste momento à procura da tarifa de luz mais barata no mercado livre vai pagar por mês uma fatura de 87,11 euros, com os tarifários Monoelétrico ACP 2022 da Goldenergy, revela a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos no seu mais recente Boletim das Ofertas Comerciais de Eletricidade.Isto para quem opte pela tarifa simples, e esteja disposto a uma oferta condicionada (ser sócio do ACP) para ter descontos na energia.Em segundo lugar para este consumidor tipo 2 definido pela ERSE surge a Endesa com a sua Tarifa e-luz&gás (com as mesmas condições da anterior) e uma conta mensal de 93,97 euros, revelam os resultados do simulador dos preços de energia do regulador.Apenas estas duas ofertas estão neste momento mais baratas que a tarifa regulada, que garante a uma família de dois adultos e duas crianças uma fatura da luz mensal de 94,43 euros.Combinando luz e gás (ofertas duais), a Goldenergy continua a ser a mais barata (114,86 euros por mês), sendo a única com o preço mais baixo que o regulado (117,84 euros).Por ano, e face ao mercado regulado, esta família pode poupar 88 euros na luz e 36 euros no contrato dual se ficar no mercado livre.Já para um casal sem filhos (consumidor tipo 1), e considerando as ofertas de eletricidade mais competitivas de cada um doscomercializadores, diz a ERSE que também apenas dois comercializadores apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada: a GoldEnergy com um valor de 35,68 euros/mês, que corresponde a um desconto de 6% e uma poupança mensal de 2,39 euros face ao regulado; e a Endesa, com 37,86 euros por mês, menos 1% do que os 38,07 euros mensais no regulado.Para luz e gás, este cliente paga com a Goldenergy 49,52 euros na fatura mensal e 50,47 euros no regulado.Por ano, se esta família optar pelo mercado livre vai poupar 29 euros no contrato de luz e 11 euros no contrato duas face ao mercado regulado.O mesmo cenário é verdade para uma família numerosa (consumidor tipo 3, quatro filhos): no top 3 está a GoldEnergy com 188,86 euros/mês (desconto de 7% e uma poupança mensal de 14,07 euros face à tarifa regulada"; a Endesa, com 198,68 euros mensais e o mercado regulado com 202,93 euros.Combinando eletricidade e gás natural, uma família com mais filhos vai pagar 247,44 euros por mês com a Goldenegy e 248,93 se regressar à tarifa regulada, o que ainda é possível.Mesmo assim, este consumidor tipo 3 poupa 169 euro euros por ano no contrato de eletricidade e 18 euros no contrato dual a manter-se no mercado livre.Empresas como a EDP Comercial, Galp Power ou Iberdrola, e outras comercializadores de menor dimensão, todas apresentam preços mais caros, de acordo com o simulador da ERSE.Neste momento há 19 empresas a vender eletricidade com 149 ofertas comercial e 7 empresas com ofertas de contratos duais (luz e gás).