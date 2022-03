Reclamações junto da ERSE subiram 55% desde 2019

Leia Também ERSE contabiliza mais de um milhão de utilizações de simulador de preços de energia em 2021

Leia Também ERSE recebeu mais de 1,3 milhões de euros em coimas em 2021

O número de reclamações apresentadas junto da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) continua a crescer, subindo 39% no ano passado para 33.633. Contas feitas aos últimos três anos, o aumento das queixas foi na ordem dos 55%.Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a ERSE indica que "a preocupação dos consumidores incidiu principalmente sobre os temas da faturação e do contrato de fornecimento, correspondendo ao maior número de reclamações".Com efeito, de 2021, destaca-se também uma subida das reclamações e dos pedidos de informação relacionados com o autoconsumo, assinala a entidade reguladora, para quem tal surge como "resultado do aumento de consumidores de energia que investem em formas de produção de eletricidade para consumo próprio", o que se traduziu em "alterações de relacionamento contratual e comercial com as empresas do setor elétrico".Em termos gerais, a ERSE sinaliza que o acréscimo de reclamações ocorre "num contexto pandémico que se traduziu num conjunto de dificuldades sentidas pelos consumidores de energia", isto apesar das "medidas excecionais tomadas pelo Governo e pela própria ERSE para procurar minimizar o impacte das dificuldades sociais e económicas no acesso aos serviços públicos essenciais por parte dos consumidores mais vulneráveis".