A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) registou, durante o ano de 2021, um total de 1,4 milhões de simulações no seu simulador de preços de energia, por cerca de 120 mil consumidores, indica um comunicado enviado às redações esta manhã.Num inquérito feito junto dos utilizadores, 54% revelaram ter encontrado preços mais baixos face ao seu contrato atual e, desses, 82% manifestaram intenção de mudar de comercializador.Já no simulador de potência contratada contabilizou um total de 25 mil utilizadores e de 86 mil simulações.O simulador de preços de energia, lançado a 29 de maio de 2018, compara todas as ofertas comerciais disponíveis para os consumidores de eletricidade (baixa tensão normal) e de gás natural (baixa pressão) em Portugal continental.Por sua vez, o simulador de potência contratada permite aos utilizadores escolher a potência adequada ao seu caso particular e calcular o o impacto concreto na fatura da luz."Dado que os preços das ofertas comerciais no mercado liberalizado dependem, em parte, das tarifas aprovadas anualmente pela ERSE, como é o caso das tarifas de acesso às redes, a ERSE aconselha que cada consumidor utilize um comparador de ofertas comerciais pelo menos uma vez por ano", indica o regulador, que recomenda os meses de janeiro (eletricidade) e de outubro (gás natural), como os meses de referência para utilizar o simulador de preços de energia.