Redução do imposto sobre combustíveis prolongada por mais um mês

O governo vai prolongar até ao final de setembro o corte ao Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), de acordo com o Ministério das Finanças. A redução estava prevista terminar no próximo domingo, dia 4."O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% vai manter-se em setembro. Quanto à compensação por via de redução do ISP da receita adicional de IVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis, o desconto vai manter-se também inalterado no próximo mês", pode ler-se no comunicado.Deste modo, mantém-se o corte da carga fiscal de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina.Também a atualização da taxa de carbono se vai manter suspensa, indica o ministério.Igualmente inalterado fica o desconto do ISP ao gasóleo colorido e marcado "com aplicações no setor primário (agricultura, aquicultura e pescas)", que "manter-se-á inalterado em 6 cêntimos por litro no mês de setembro".A diminuição do ISP foi adotada em maio para responder à escalada dos preços dos combustíveis, tendo inicialmente sido anunciada para maio e junho, e depois estendida até agosto.