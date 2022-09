Governo tem dois mil milhões de euros para pacote de apoios às famílias

Leia Também Redução do imposto sobre combustíveis prolongada por mais um mês

O novo pacote de medidas que o Governo tem na calha para apoiar as famílias e ajudar a combater os efeitos da inflação terá um valor de de dois mil milhões, avança esta quinta-feira o jornal i O anúncio deste pacote de medidas por parte do primeiro-ministro, António Costa, está agendado para a próxima segunda-feira, com uma redução da carga fiscal no topo da agenda, nomeadamente ao nível dos escalões de IRS.Apesar de ter desacelerado face a julho, a inflação ainda atingiu os 9% em agosto.O Governo já anunciou que vai manter os descontos no ISP dos combustíveis em setembro. "O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% vai manter-se em setembro. Quanto à compensação por via de redução do ISP da receita adicional de IVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis, o desconto vai manter-se também inalterado no próximo mês", disse o Ministério das Finanças.Também a atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa por mais um mês. "Considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina", revela o gabinete de Fernando Medina.