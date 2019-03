Remuneração de Gomes da Silva na Galp aumentou 3% em 2018

O presidente executivo da Galp Energia auferiu 1,75 milhões de euros no ano passado, mais 51.567 euros do que em 2017.

Carlos Gomes da Silva auferiu uma remuneração total de 1.755.769 euros em 2018, contra 1.704.202 um ano antes, o que corresponde a mais 51.567 euros (3,02%).



Este valor de 1,75 milhões de euros recebido pelo CEO da Galp contempla, desagregadamente, 980.000 euros a título de remuneração fixa bruta, 420.000 euros de remuneração variável bruta, 245.000 do Plano Poupança Reforma Bruta e 110.769 euros por conta de outros benefícios, revela o Relatório de Governo Societário da petrolífera divulgado junto da CMVM.

Na componente variável, esta corresponde à remuneração variável de 2017 e à remuneração variável plurianual relativa ao triénio de 2015-2017. E foi precisamente nesta componente que Gomes da Silva viu crescer o montante levado para casa, ao passar de 368.433 euros em 2017 para 420.000 no ano passado. Todos os restantes se mantiveram.

A remuneração total bruta que a Galp pagou aos seus sete administradores executivos em 2018 foi de 6,35 milhões de euros, contra 6,15 milhões no ano precedente.

Já os 12 administradores não executivos auferiram em 2018 um total bruto de 588.000 euros, contra 575.000 euros um ano antes. De salientar que a presidente não executiva, Paula Amorim, voltou a doar integralmente o valor da sua remuneração à Fundação Galp.

(notícia atualizada às 00:23)