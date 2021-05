REN aumenta lucros para 4,5 milhões no primeiro trimestre

A REN fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 4,5 milhões de euros, um aumento de 4,4% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com a informação comunicada pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Em comunicado, a empresa liderada por Rodrigo Costa explica que o resultado líquido beneficiou do aumento dos resultados financeiros de 2,9 milhões de euros e de uma CESE (Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético) mais reduzida, com impacto positivo de 1,1 milhões de euros.





Entre janeiro e março, o EBITDA desceu 3,8% em termos homólogos para 114,4 milhões de euros, impactado pela menor remuneração do RAB e menor contribuição do OPEX "como resultado do aumento dos custos de manutenção em 1,4 milhões, em grande parte trabalhos de proteção contra fogos rurais e de reflorestação das faixas", detalha a REN.





O capex aumentou em 4,8 milhões de euros para 31,8 milhões enquanto a dívida líquida caiu 7,4% para 2.548 milhões de euros, beneficiando de desvios tarifários mais reduzidos com mais pagamentos recebidos.





A REN adianta que no primeiro trimestre o consumo total de eletricidade caiu ligeiramente face ao período homólogo, tendo-se registado, porém, picos de consumo elevados, com o valor mensal de janeiro a atingir a ponta mais elevada de sempre, dada a vaga de frio verificada.





No que respeita ao gás natural, o consumo nacional diminuiu 14% face ao mesmo período de 2020. No entanto, "o Sistema Nacional atingiu um novo máximo mensal de exportação de gás natural, com 828 GWh, e também o maior valor diário de sempre com 47,7 GWh", refere a REN.





Entre janeiro e março, a produção renovável abasteceu 78,7% do consumo de energia elétrica chegando a atingir o valor de 88% durante o mês de fevereiro - o valor mais elevado desde abril de 1979. De acordo com a REN, a fotovoltaica, "embora sem ter ainda uma quota muito significativa, continua a crescer atingindo, no dia 21 de março, a maior ponta de sempre com 750MW".