REN revê política de dividendos. Coloca teto mínimo anual nos 0,154 euros

17,1 cêntimos por ação desde 2018.





lucrou 109,2 milhões.

470,2 milhões de euros.

A REN colocou o teto mínimo para o seu dividendo anual nos 0,154 euros no ciclo 2021-24, segundo anunciou hoje no âmbito do seu plano estratégico. A empresa tem pago 17,1 cêntimos por ação desde 2018.

"Se existirem melhorias significativas que impactem as receitas, o conselho de administração vai rever esta política (de dividendos) e tomar (as melhorias) em consideração", esclareceu o responsável financeiro, Gonçalo Soares, na apresentação do plano estratégico, esta sexta-feira, 14 de maio.

O mesmo considera ainda que esta é uma "ótima" política de dividendos por ser "previsível, atrativa e sustentável".

Outra novidade na remuneração acionista, que consta da apresentação disponibilizada no site da CMVM, é que a empresa liderada por Rodrigo Costa pretende em 2022 implementar uma política de dividendo bi-anual, com início no final do ano.

Ainda assim diz pretender que o "pay out" (percentagem dos lucros que distribui) fique abaixo dos 100%, considerando que o lucro por ação possa subir. Mas, para já, o teto para o lucro por ação é precisamente de 0,154 euros, tendo como objetivo lucros anuais de 90 a 105 milhões de euros. Em 2020, a REN lucrou 109,2 milhões.

No conjunto das metas planeadas, a REN aponta para um EBITDA de 450 a 470 milhões anualmente no ciclo 2021-24. Em 2020, o EBITDA foi de 470,2 milhões de euros.

A dívida líquida ficará nesse mesmo período entre 2,5 mil milhões e 2,7 mil milhões de euros.

(Notícia retificada para explicar que o valor é o teto mínimo)