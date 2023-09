REN já investiu 5 milhões para certificar 20% de hidrogénio na rede de gás

A REN – Redes Energéticas Nacionais anunciou esta quinta-feira já ter investido até ao momento cinco milhões de euros para certificar as infraestruturas de transporte, armazenamento e distribuição de gás natural no país para que possam também englobar hidrogénio. O investimento foi feito no âmbito do Programa de Conformidade de Ativos, no quadro do Programa H2REN, que se iniciou em 2022.De acordo com o operador de rede, o objetivo é "conseguir esta certificação para injeções até 10% de hidrogénio misturado com gás natural na Rede Nacional de Transporte de Gás (RNTG) e Armazenamento Subterrâneo do Carriço (AS Carriço)". Quanto à Rede de Distribuição operada pela REN Portgás, a percentagem deste gás renovável sobe para 20%. A REN quer obter a certificação até ao final deste este ano."Até final de 2024, pretende-se alcançar a certificação [do plano de investimentos] para veicular 100% de hidrogénio nestas infraestruturas", diz a empresa em comunicado, acrescentando que este "é mais um passo para incorporar gases renováveis na rede de gás nacional, em particular o hidrogénio que, contrariamente ao biometano, carece de adaptações adicionais nas infraestruturas".A REN refere ainda que o seu Programa de Conformidade de Ativos inclui os planos de investimento submetidos à Direção de Geral de Energia e Geologia (DGEG) e avaliados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que "visam garantir as condições de qualidade e segurança necessárias à operação de sistema gás com incorporação de hidrogénio".