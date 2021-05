REN vai investir 900 milhões até 2024 em Portugal e no Chile

A REN - Redes Energéticas Nacionais vai investir 900 milhões de euros entre 2021 e 2024, anunciou a empresa, no Capital Markets Day, que se realiza esta sexta-feira, por videoconferência."O foco vai ser a unidade de negócios em Portugal", na qual existirá aumento de 40% por ano, comparado ao plano estratégico anterior, afirmou o administrador João Conceição.A REN espera investir entre 190 e 220 milhões de euros a cada ano em terras lusas, com a maior parte da quantia - de 150 a 175 milhões - destinada ao segmento da eletricidade. Dentro deste segmento, cerca de 70% vai servir a expansão.O CEO, Rodrigo Costa, afirma que o hidrogénio é "uma das mais promissoras tecnologias" na transição energética, e esta crença revela-se na estratégia. 33% do total de investimentos na área da transmissão de gás vai ser dirigido a projetos de hidrogénio, isto é, 40 milhões de euros. O objetivo da REN é que, até 2030, a quantidade de hidrogénio a circular nas redes de gás aumente entre 10 a 15%, sendo que os primeiros 5% deverão ser uma realidade já em 2026. A Portgás já está a preparar a rede para poder suportar hidrogénio.No Chile, o CAPEX anual sobe dos 8 milhões para o intervalo entre os 10 e os 15 milhões de euros.(Notícia atualizada às 10:23)