Renováveis alimentam 81% do consumo de eletricidade em janeiro. Uso de gás aumenta 6,4%

O mês de janeiro de 2024 ficou marcado por mais um recorde na produção nacional de energia renovável. No dia 16 deste mês, de acordo com os dados mais recentes da REN - Redes Energéticas Nacionais,No entanto, o mês passado foi mais rico em energia produzida nas barragens do que em energia gerada a partir do vento. Refere também a REN que as condições meteorológicas foram particularmente favoráveis para a produção hidroelétrica em janeiro, com um índice de produtibilidade de 1,30, (média histórica igual a 1), mas desfavoráveis para as eólicas e fotovoltaicas com índices de produtibilidade de 0,88 e 0,85,respetivamente.Como reflexo precisamente deste peso maior da componente hidroelétrica,. "A hidroelétrica representou 47%, a eólica 25%, a biomassa5% e a fotovoltaica 4%. A produção não-renovável, através das centrais a gás natural, abasteceu 14% do consumo e os restantes 5% dizem respeito a energia importada", informa a REN em comunicado.No primeiro mês do ano,, interrompendo a tendência de queda que se verificou ao longo de todo o ano anterior. Isto tendo em conta "comportamentos homólogos positivos" tanto no segmento convencional, que registou um crescimento de 3,6%, como também no segmento de produção de energia elétrica. Neste último caso, a subida foi mesmo mais acentuada, na ordem dos 15%, resultado de menor disponibilidade, este ano, de energia renovável face ao ano anterior.