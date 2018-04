Renováveis abasteceram mais de 80% do consumo de electricidade em Março

Devido à chuva, a maioria do consumo no país foi à base de energia hídrica, com a ajuda da eólica. Já o índice de hidraulicidade atingiu o nível mais alto de sempre para o mês de Março.

As energias renováveis abasteceram mais de 80% do consumo de electricidade em Portugal em Março, mês marcado pela forte chuva registada em todo o país.



A produção de electricidade a partir de energia hídrica subiu assim 145% em Março face a mês homólogo para os 2.550 gigawatts hora (GWh), segundo os dados divulgados pela REN esta segunda-feira, 2 de Abril. Já a energia eólica disparou 54% para 1.958 GWh.



"Estas condições levaram a produção renovável a atingir um valor equivalente a cerca de 99% do consumo nacional, ou 83% do consumo mais o saldo exportador, que é o valor mais elevado desde Fevereiro de 2014", diz a REN no comunicado.



Em termos de energias fósseis, a produção de electricidade a partir de gás natural desceu 52% para 594 GWh, enquanto a produção a partir de carvão recuou 344 GWh.





Já o saldo de trocas com o estrangeiro "voltou a ser fortemente exportador equivalendo a cerca de 19% do consumo", aponta a REN.



O consumo de electricidade durante o mês de Março subiu 9,7% para 4.650 GWh, com a REN a apontar que isto deveu-se a "um acentuado desvio das temperaturas face aos valores normais para este mês".





É de destacar que Março de 2018 vai ficar na história como o Março com as melhores condições para produzir electricidade a partir das barragens em 47 anos.



"Após um período de 17 meses consecutivos com afluências inferiores aos valores médios, as condições hidrológicas inverteram-se, registando-se um índice de hidraulicidade de 2,22 (média histórica igual a 1), que passou a ser o valor mais elevado de sempre dos registos da REN (desde 1971) para o mês de Março", aponta a REN.





O índice de hidraulicidade é a quantidade de água que aflui para as barragens e a partir da qual potencialmente se produz energia.



Já a produção eólica também atingiu o segundo valor mais elevado de sempre para este mês (registos desde 2011), em termos de índice de produtibilidade, com este a situar-se em 1,54.