África do Sul assina contratos de renováveis de 3,8 mil milhões. EDPR sem interesse

O governo sul-africano assinou acordos para a compra de energia renovável no valor de 55.920 milhões de rands (3,8 mil milhões de euros). A EDP Renováveis indicou que, para já, este não é um mercado que interesse.

Os acordos assinados na quarta-feira, 4 de Abril, prevêem a compra de energia a 27 projectos na área das renováveis, a maioria dos quais de energia solar ou eólica, que representam um investimento de mais de 3,8 mil milhões de euros. Contactada pelo Negócios, fonte oficial da EDP Renováveis indicou que "neste momento" a empresa não está a planear investimentos na África do Sul.

Os contratos agora assinados estavam pendentes há dois anos e constituem o primeiro grande acordo de investimento desde a posse do presidente do país, Cyril Ramaphosa, em Fevereiro.



Estes acordos PPA (power purchase agreements) foram suspensos pelo anterior presidente, Jacob Zuma, que era mais favorável ao reforço da aposta na energia nuclear.



Cerca de 80% da electricidade produzida no país é gerada por centrais eléctricas a carvão.