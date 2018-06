"A Repsol antecipa as grandes tendências, como o aumento da procura de electricidade e o papel fundamental do gás na transição energética", considera a empresa.



A estratégia apresentada está baseada em três pilares: aumento da remuneração aos accionistas, crescimento dos lucros dos seus negócios, e desenvolvimento de novas actividades ligadas à transição energética.



Até 2020, a Repsol estima um aumento da produção de petróleo para 750.000 barris/dia, um acréscimo de 8% face aos 695.000 barris/dia registados em 2017.



A empresa pretende aumentar a remuneração aos accionistas, a uma média anual de 8%, até atingir um euro por acção no ano 2020, juntamente com um programa de recompra de títulos "que evitará a diluição" dos que optarem por receber em dinheiro.



A estratégia da energética foi desenvolvida tendo como referência um preço de 50 dólares por barril de 'brent' durante todo o período.



A empresa apresentou um lucro de 2.121 milhões de euros em 2017, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.



No primeiro trimestre de 2018 teve um lucro de 610 milhões de euros, menos 11,5% face ao período homólogo de 2017.

