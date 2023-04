Revolução europeia na compra de gás arranca a 25 de abril

A nova plataforma europeia de compra conjunta de gás entra em funcionamento a 25 de abril. A medida, criada depois da subida dos preços da energia e em particular do gás natural liquefeito (GNL) depois do início da guerra na Ucrânia, pretende ganhar poder de fogo na negociação de preços com os fornecedores, usando o argumento do volume, à semelhança do que foi feito para a compra de vacinas na pandemia.





