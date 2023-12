Rússia exporta quase todo o petróleo para a China e para a Índia

Quase todas asao longo deste ano, afirmou o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, esta quarta-feira, depois de Moscovo ter respondido às sanções económicas do OcidenteA Rússia contornou com sucesso as sanções que versam o petróleo e desviou os fluxos da Europa para a China e para a Índia, que juntos "consomem" aproximadamente 90% das exportações russas de crude, disse Novak, que tem a pasta da energia, ao canal de televisão estatal Rossiya-24, citado pela agência Reuters.O governante afirmou que Moscovo já tinha começado a forjar laços com países da Ásia-Pacífico antes de o Ocidente impor sanções contra Moscovo na sequência da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022."Relativamente a essas restrições e embargos sobre suprimentos para a Europa e para os Estados Unidos que foram introduzidas... só vieram acelerar o processo de redirecionar os nossos fluxos de energia", apontou.Segundo Novak,"Os principais parceiros atualmente são a China, cuja fatia cresceu para aproximadamente 45-50%, e, claro, a Índia. Antes, basicamente não existiam vendas para a Índia e, no intervalo de dois anos, o peso total subiu para 40%", especificou.Falando sobre Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (o chamado grupo OPEP+), Novak declarou que a Rússia estava a cumprir as suas obrigações em matéria de redução de produção e apontou que prevê que o preço do barril de Brent (de referência para a Europa) ande entre os 80 e os 85 dólares no próximo ano, ou seja, em linha com os níveis atuais.