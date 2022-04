O presidente da Entidade Nacional do Setor Energético, que gere as reservas nacionais de combustíveis, pediu a demissão "por motivos pessoais".A notícia, avançada pelo Eco , foi confirmada ao Negócios pelo próprio Filipe Meirinho, que alega razões "estritamente pessoais, após cinco anos numa empresa pública".Filipe Meirinho preside à organização desde 2016, ano no qual a antiga Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis foi transformada na atual ENSE.O gestor - que rejeitou recentemente acusações, feitas pelo antecessor, de incúria na gestão das reservas - nega qualquer desentendimento ou mal-estar com o governo e em particular com o secretário de Estado da Energia, João Galamba.Contactado pelo Negócios, o ministério do Ambiente argumenta não ter nada a comentar.