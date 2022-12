Savannah altera projeto de mina de lítio para reduzir impacto ambiental

Leia Também Lítio: Junta de Covas do Barroso em Boticas interpõe ação judicial contra o Estado

A Savannah Resources anunciou esta terça-feira que está a "otimizar" o seu projeto de exploração de lítio em Boticas para responder às mais recentes preocupações levantadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de modo a reduzir o impacto ambiental global na região.Apesar das novas alterações introduzidas no projeto, não está prevista uma redução na atividade de extração de lítio e produção de espodumena.A empresa de mineração britânica, que tem como objetivo explorar a mina de lítio em Covas do Barroso, concelho de Boticas, distrito de Vila Real, informou, no início de julho, que foi notificada pela APA para reformular o projeto, antes da emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da mina do Barroso esteve em consulta pública entre abril e julho de 2021.Sem detalhar quais são as mudanças face ao projeto original, a Savannah referiu, em comunicado, que desenvolveu "um 'layout' atualizado do projeto e um plano de minas"que, em colaboração com a sua equipa de engenheiros e consultores ambientais, locais e internacionais.A empresa diz acreditar que estas alterações possam "responder às preocupações levantadas pela APA e pelo seu comité de avaliação, reduzindo ao mesmo tempo o impacto ambiental global do projeto"."Não se espera que as alterações tenham um impacto negativo no volume ou na qualidade da produção prevista de espodumena", realçou ainda a empresa, sublinhando que neste momento estão a ser levadas a cabo as "revisões dos documentos do EIA". A Savannah espera conseguir submeter a nova proposta á APA durante o primeiro trimestre de 2023, e "antes do prazo limite a 17 de março"."Temos continuado a trabalhar de perto com a APA para encontrar soluções para as preocupações que levantaram sobre o EIA original da Savannah", afirmou em comunicado o diretor executivo (CEO) da Savannah Resources, Dale Ferguson, sublinhando a "atitude positiva" da APA "enquanto procuramos otimizar o projeto e reduzir o seu impacto ambiental na região".O responsável acrescentou que a equipa da Savannah tem "trabalhado arduamente nas revisões necessárias", e disse estar "muito satisfeito com o 'layout' atualizado do projeto e com o plano da mina" criado.Após a apresentação do EIA atualizado, prevista para março de 2023, a APA terá um máximo de 50 dias úteis para realizar a sua análise e emitir uma decisão da DIA.A mina do Barroso situa-se em área das freguesias de Dornelas e Covas do Barroso e está prevista uma exploração de lítio e outros minerais a céu aberto. A área de concessão prevista é de 593 hectares.A exploração mineira é contestada localmente, tendo sido criada a associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso que tem alertado para consequências da mina a nível "dos consumos de água, da proximidade da aldeia, das cortas a céu aberto e das escombreiras".