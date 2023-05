Savannah escala quase 32% em bolsa com avanço na mina de Boticas

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).Após o anúncio, a empresa, que está cotada em Londres, no FTSE 100, chegou a subir 31,97% para 4,85 libras por ação, o valor mais elevado desde finais de maio do ano passado.

No final da manhã desta quarta-feira valoriza 21,09% para 4,45 libras.