Savannah está "firme na intenção de avançar" com lítio no Barroso apesar de críticas ambientalistas

consulta pública relativa ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA),

No parecer, a Zero defende que o projeto tem "evidentes impactes ambientais", muitos dos quais com reversibilidade "duvidosa".

A GEOTA acusa que o EIA "tenta desvalorizar os impactos negativos, certos, permanentes e de magnitude elevada" e "por vezes irreversíveis" do projeto.





A Savannah, que se propõe a avançar com um projeto para a exploração de lítio na Mina do Barroso, diz que se mantém "firme na intenção de avançar com o projeto", apesar de grupos ambientalistas terem tornado recentemente público o seu parecer negativo."Aqueles que estão bem informados sobre a Mina do Barroso concluem que os benefícios socioeconómicos e demográficos são muito positivos e que os impactes ambientais serão eliminados, mitigados ou geridos de uma forma altamente responsável", escreve a empresa, em declarações ao Negócios.As associações ambientalistas Geota e Zero divulgaram, no âmbito daque não aprovam o projeto.A Savannah aponta que "as opiniões da Zero e do Geota fazem parte das 166 participações que a APA recebeu no âmbito do processo de consulta pública ao Estudo de Impacte Ambiental da Mina do Barroso. Cabe à APA gerir este processo e fazer a avaliação do EIA".Neste momento, a empresa diz que acredita "num resultado favorável ao desenvolvimento do projeto", uma vez que o EIA conclui que "os impactes ambientais decorrentes do projeto da Mina do Barroso serão eliminados ou reduzidos".A Savannah assegura que os níveis de concentração de poeiras do ar estarão sempre dentro dos limites legais estabelecidos, que a qualidade da água não será afetada, que níveis de ruído serão reduzidos e vão cumprir os valores limite e que a qualidade dos solos será preservada. Em paralelo garante que a gestão de resíduos está assegurada e que as áreas de mineração serão reaproveitadas como lagos e podem ser usadas para hidroelétricas.