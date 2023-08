Siemens Energy estima perdas anuais de 4,5 mil milhões de euros

A Siemens Energy indicou esta segunda-feira que os problemas recentemente revelados com a sua unidade de turbinas eólicas vão representar um custo de 2,2 mil milhões de euros este ano, o que, estima a empresa, atirará os prejuízos anuais para 4,5 mil milhões, mais de seis vezes as perdas registadas no ano passado.A empresa aponta também para uma quebra nas vendas devido a componentes defeituosos nas novas tubinas onshore e problemas no reforço da produção das turbinas offshore.No final de junho, a empresa anunciou uma série de problemas na Siemens Gamesa, um dos maiores fabricantes de turbinas eólicas, escassas semanas após ter comprado a totalidade da Siemens Gamesa, empresa onde detinha já uma participação."Os nossos resultados do terceiro trimestre fiscal mostram os desafios em 'dar a volta' ao negócio da Siemens Gamesa", referiu o CEO da Siemens Energy, Christian Brunch, frisando que as restantes divisões do grupo, que incluem as turbinas de gás, registaram um bom desempenho.Os novos problemas detetados na Siemens Gamesa já custaram à Siemens Energy cerca de 6 mil milhões de euros, aproximadamente um terço, da sua capitalização bolsista.Ainda assim, as perdas estimadas para este ano pela empresa ficam abaixo das previsões mais pessimistas do UBS, que colocava os prejuízos na ordem dos 5 mil milhões de euros.No terceiro trimestre fiscal, terminado a 30 de junho, a Siemens Energy registou prejuízos de 2,93 mil milhões de euros, o que compara com perdas de 564 milhões de um ano antes. As receitas aumentaram para 7.510 milhões de euros, mais 230 milhões do que no período homólogo, enquanto as encomendas deram um forte salto, passando de 9.840 milhões de euros para 14.890 milhões.