Sonae capital concretiza aquisição da espanhola Futura Energía Inversiones

A Sonae Capital anunciou esta sexta-feira que a sua participada CapWatt concretizou a aquisição da Futura Energía Inversiones, uma vez que a operação já foi "aprovada por parte das Autoridades da Concorrência competentes", anunciou a companhia em comunicado à CMVM.

Além do "ok" dos reguladores de Portugal e Espanha, foram também verificadas as restantes condições a que as empresas tinham acordado subordinar a operação anunciada a 1 de julho.

O ‘entreprise value’ desta transação situa-se em 4,5 milhões de euros, dos quais 2,8 milhões de euros serão pagos na efetivação da transação. O remanescente será diferido por um período de três anos, condicionado a um conjunto pré-definido de KPIs, segundo a Sonae Capital.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Gil Mata (na foto) tinha anunciado que a CapWatt "apresentou uma oferta vinculativa para a aquisição de 100% do capital social da sociedade Futura Energía Inversiones, S.L. e suas participadas (Grupo Futura), aceite pelos atuais acionistas do Grupo Futura".





Adiantou na altura que esta aquisição "enquadra-se na estratégia de crescimento do segmento de energia da Sonae Capital, melhorando a sua capacidade de ‘sourcing’ de gás natural e de licenças de emissão, e de colocação da energia elétrica por si produzida num cenário pós ‘feed-in-tariffs’".