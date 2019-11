Sonae Capital vende RACE por 15,8 milhões

Uma dúzia de anos depois de ter protagonizado uma operação de consolidação no setor da refrigeração e AVAC, a Sonae Capital vendeu a sua participação de 70% na RACE à SKK, empresa que resultou de um “spin off” da empresa agora transacionada.

A Sonae Capital vendeu a sua participação de 70% na RACE à SKK - Central de Distribuição para Refrigeração e Climatização, que atua na área da refrigeração e AVAC, por 15,8 milhões de euros, anunciou a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira, 19 de novembro.

O preço da transação, "compreendendo uma componente fixa de sete milhões de euros e uma componente variável de 8,8 milhões de euros", valoriza a empresa em 22,6 milhões de euros, com os restantes 30% do capital da RACE a manterem-se nas mãos do grupo norte-americano Johnson Controls.

"Com esta operação, a Sonae Capital cristaliza o valor da empresa, ao mesmo tempo que liberta fundos para potenciar o desenvolvimento das suas áreas de negócio de maior potencial", afirmou a empresa, no mesmo comunicado.

A RACE, empresa especialista em sistemas de refrigeração, ar condicionado e "building efficiency", fechou o último exercício com uma faturação de 47,7 milhões de euros e uma margem EBITDA de 4,5%, 1,6 pontos percentuais acima do ano anterior.

A SKK, que atua na área da refrigeração e AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), resultou de um "spin off" da RAC.





A Sonae Capital passou de perdas para lucros entre janeiro e setembro, fruto da melhoria da rentabilidade operacional.