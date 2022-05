Sonae e Wärtsilä avançam com projeto de hidrogénio verde na Maia em 2023

A multinacional finlandesa Wärtsilä anunciou que vai colaborar com a Capwatt, uma empresa da Sonae Capital, para testar um combustível de mistura de hidrogénio e gás natural. O projeto será levado a cabo no campus da Capwatt, localizado na Maia.



O projeto arranca no primeiro trimestre do próximo ano e visa testar misturas de até 10% do volume de hidrogénio verde, de acordo com o comunicado enviado pelo grupo finlandês.

Atualmente, central da Sonae já conta com um equipamento da gigante finlandesa para alimentar o campus do grupo e a rede nacional. No entanto, com este projeto o equipamento irá ser aperfeiçoado, passando de operar com 3% para 10% de hidrogénio.

Para tal "serão feitas modificações no motor, bem como no sistema de controlo". A Capwatt pretende produzir hidrogénio verde utilizando um eletrólito, alimentado por energia renovável", informa a nota de imprensa.

Para Sushil Purohit, Presidente da Wärtsilä Energy e EVP Wärtsilä Corporation este projeto "mostra concretamente como as centrais elétricas podem tomar medidas para a produção de energia neutra em carbono".

O comunicado acrescenta que "o projeto está em linha com a Estratégia Nacional de Hidrogénio, que visa aumentar a quota de hidrogénio no consumo de energia em 5% até 2030 no setor da indústria".



Durante a próxima década, o objetivo dos finlandeses é contar com "2,0 a 2,5 GW de capacidade instalada de produção de hidrogénio e ter 10 a 15% de hidrogénio injetado na rede de gás natural".