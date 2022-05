Fusion Fuel e Toshiba assinam acordo para produzir hidrogénio verde

Leia Também Air Liquide, Toyota e CaetanoBus assinam parceria para desenvolver cadeia de valor do hidrogénio

A Fusion Fuel e a Toshiba anunciaram esta quinta-feira a assinatura de um Memorando de Entendimento que prevê que as duas empresas desenvolvam soluções técnicas e comerciais no setor do hidrogénio verde.A Fusion Fuel, que tem operações em Portugal, Espanha e Irlanda, desenvolveu um método de produção de hidrogénio verde através da energia solar que recupera o calor residual do processo de concentração da energia do sol para melhorar a sua eficiência, reduzindo a energia necessária para dividir a água no processo de eletrólise.Até agora, a empresa construiu um pipeline de mais de 2,4 GW de projetos de hidrogénio verde que abrange oportunidades em toda a Europa, Médio Oriente e Norte de África e Austrália.A Fusion Fuel foi identificada na Estratégia Nacional do Hidrogénio de Portugal como uma empresa de importância estratégica envolvida no desenvolvimento e produção de tecnologias relacionadas com o hidrogénio verde.Com este acordo, a Fusion Fuel avaliará agora o uso da tecnologia de conjuntos de elétrodos de membrana da Toshiba nos seus eletrolisadores, um componente central, sendo que aqueles em desenvolvimento pela Toshiba são altamente competitivos em termos de custos e "requerem significativamente menos capacidade de catalisador" do que as soluções convencionais".Além disso, a Toshiba explorará o uso dos canais de vendas locais que desenvolveu em áreas como o negócio de energia térmica para expandir as vendas dos eletrolisadores da Fusion Fuel na Austrália e noutros países.Adicionalmente, as duas empresas também explorarão o potencial de colaboração para vendas futuras de células de eletrólise de óxido sólido que a Toshiba pretende lançar no mercado em 2025."Estamos muito entusiasmados por ter celebrado este acordo com a Toshiba para trabalharmos juntos e alcançarmos uma ambição coletiva em torno do hidrogénio verde. Vemos esta parceria como uma oportunidade para alavancar as nossas forças complementares e criar uma oferta comercial única e diferenciada nos mercados europeu e global. Os avanços da Toshiba em design e produção prometem ampliar ainda mais nossa vantagem de custo de curto prazo", disse Jaime Silva, diretor de tecnologia da Fusion Fuel.Por seu lado, Shigehiro Kawahara, vice-presidente da Divisão de Agregação de Energia da Toshiba, disse que o objetivo da empresa é "fornecer soluções de hidrogênio de alto valor agregado, integrando tecnologias relacionadas, como energia de hidrogénio derivada de energia renovável. Ao expandir os nossos negócios através desta colaboração, ajudaremos a tornar realidade uma sociedade neutra em carbono."A União Europeia estabeleceu como meta ter 6 GW de capacidade de eletrólise até 2024 e 40 GW até 2030, o que produziria aproximadamente 5 milhões de toneladas métricas de hidrogénio de baixo carbono por ano.b