Stocks na rede REPA abaixo de 50%. Faro e Beja rondam os 20%

Os volumes de combustível disponível nos postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) estavam abaixo dos 50% esta terça-feira, pelas 8 horas da manhã, de acordo com os dados divulgados pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).





O nível de gasóleo disponível para abastecimento encontrava-se no início da manhã nos 44,95% e o de gasolina nos 35,65% - níveis em tudo semelhantes aos 44,75% e 35,75% verificados no dia anterior, pelas 20 horas.





Esta terça-feira, o distrito com a percentagem mais elevada de gasóleo disponível era Bragança, com 59,85%, embora o stock de gasolina se ficasse pelos 29,72%. No que toca a este último combustível, o distrito da Guarda é o que tem a maior percentagem de reservas, na ordem dos 54%.





Os distritos que se destacam pela maior escassez em proporção são Faro e Beja. No distrito alentejano os níveis de gasóleo ficam-se pelos 21,21% e a gasolina pelos 27,93%, enquanto Faro mostra volumes de 21,60% e 20,61% para os mesmos combustíveis, respetivamente.