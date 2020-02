Subsidiária da Galp fica com 100% do sistema mobi.me

Um dia depois de a Galp anunciar a instalação da Flow na refinaria de Matosinhos e a contratação de uma nova presidente, o centro de engenharia e desenvolvimento de produto (CEiiA) que foi apresentado como parceiro tecnológico veio esclarecer que houve uma "cedência total" da propriedade do sistema mobi.me e da equipa de desenvolvimento à subsidiária da empresa de energia.

Ao Negócios, fonte oficial deste centro de excelência fundado em 1999 para inovar na indústria automóvel – uma década depois mudou o foco para a mobilidade sustentável e integra agora mais de 300 engenheiros – esclareceu que já "não tem qualquer posição ou responsabilidade" neste projeto. A participação atual está reduzida a 1%, mas "termina em 12 meses". O valor da transação não foi revelado pelas partes.

A start-up liderada por Jane Hoffer é o resultado do spin-off desta tecnologia que sustenta a maior rede pública e privada de carregadores de veículos elétricos em Portugal. Uma operação que já vinha a ser prometido pelo organismo nortenho desde 2016, com o objetivo de abrir o capital a investidores. Porém, a expectativa (não confimada) do CEiiA, conforme descreveu a diretora-geral em maio de 2018, era a de que iria ficar "obviamente [com] uma participação relevante", embora não garantisse que seria maioritária.









Com soluções já testadas em Portugal, Espanha, Itália e Brasil, este software que passa para as mãos da Galp integra o carregamento de veículos elétricos, mas também o fornecimento de eletricidade, a partilha e a localização e monitorização avançada de veículos elétricos (bicicletas, trotinetes, scooters, carros) privados e públicos e ainda a oferta de otimização de eletrificação de frotas ao nível empresarial.