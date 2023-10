UE pondera estender tecto do preço do gás

Bruxelas teme que o conflito Israel-Hamas e possíveis atos de sabotagem no Báltico possam fazer subir o preço do gás no inverno, desencadeando uma nova crise energética no bloco.

UE pondera estender tecto do preço do gás









