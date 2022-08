UE prepara medidas urgentes e reforma dos mercados para combater preços da energia

Leia Também Bruxelas avança com limite ao preço do gás em toda a Europa em caso de "emergência"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta segunda-feira que Bruxelas está a planear medidas urgentes e uma reforma estrutural dos mercados grossistas de eletricidade para reduzir os preços "vertiginosos" da energia na Europa.Os detalhes exatos deste plano de intervenção ao nível da União Europeia ainda estão a ser desenvolvidos, estando previsto que a Comissão Europeia possa anunciar mais detalhes ainda esta semana, avança a Bloomberg.Para dia 9 de setembro está já marcada uma reunião de emergência dos ministros da Energia dos Estados-membros, para discutir as medidas deste plano de emergência."Os preços vertiginosos da eletricidade estão agora a expor, por diferentes razões, as limitações do nosso atual projeto de mercado para a energia elétrica", disse Von der Leyen no seu discurso na Cimeira Estratégica de Bled na Eslovénia. Os atuais mercados grossistas "foram desenvolvidos sob circunstâncias completamente diferentes e propósitos completamente diferentes."E acrescentou: "É por isso que estamos a trabalhar agora numa intervenção de emergência e numa reforma estrutural do mercado de eletricidade".Notícia em atualização