Bruxelas prepara "corredor de preços" dinâmico para o gás natural

A União Europeia poderá estar a preparar-se para apresentar uma proposta que ajudaria a limitar a subida dos preços de gás no continente. No entanto, e de acordo com o rascunho de uma poposta do documento consultada pela Bloomberg, este mecanismo que está a ser preparado por Bruxelas só poderá ser usado em último recurso.Isto porque se trata de impôr um limite de preços dinâmico e temporário para transações a efetuar no índice Dutch Title Transfer Facility (TTF), que serve de "benchmarking" aos mercados europeus e marca a referência para todo o gás comercializado no continente.É já esta terça-feira que a União Europeia vai apresentar um novo pacote de intervenção nos preços da energia. No entanto, diz a Bloomberg, esta proposta em concreto não será para já detalhada de modo a que o mecanismo possa funcionar imediatamente.Em vez disso, a Comissão Europeia pedirá primeiro o apoio dos Estados-membros para apresentar este "mecanismo de correção" dos preços do gás numa fase posterior. Se os países concordarem, então Bruxelas poderá propôr um limite de preços dinâmico pelo qual o gás pode ser negociado nos mercados spot TTF em circunstâncias específicas, de acordo com o documento. Para entrar em vigor, este regulamento precisaria da aprovação dos países da UE e seria válido apenas por três meses.A par de um limite máximo ao preço de compra do gás, a presidemte da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também já se tinha referido à possibilidade de instituir uma espécie de "corredor de preços" dinâmico, como avança esta proposta.Neste momento, o maior desafio dos 27 é encontrar uma estratégia comum para o abastecimento de gás. Apesar de 15 países, incluindo Portugal, terem pedido a imposição de um teto para o preço do gás, muitos ainda divergem na forma como a medida deve ser implementada.Todas as propostas de Bruxelas serão debatidas pelos líderes da UE na Cimeira que está agendada para o final desta semana, a 20 e 21 de outubro, em Bruxelas. Em última análise, e de acordo com o documento citado pela Bloomberg, os líderes europeus poderão concordar já com o plano para "explorar um corredor de preços dinâmico temporário para o gás natural", que seria implementado antes mesmo da criação de um novo índice europeu para a transação de GNL entrar em vigor.Para aliviar os preços a curto prazo, a proposta desta terça-feira prevê que as plataformas de negociação estabeleçam um novo mecanismo temporário de gestão da volatilidade intradiária nos mercados de eletricidade e gás, focado nos contratos de futuros a um mês.