UE reduz consumo de gás natural em 19,3% entre agosto e janeiro

O consumo de gás natural recuou, na União Europeia (UE), 19,3% entre agosto do ano passado e janeiro deste ano, face à média do mesmo período entre 2017 e 2022, divulgou esta terça-feira o Eurostat.





O gabinete oficial de estatísticas da UE lembra que uma decisão do Conselho da UE fixou, como parte da estratégia da diminuição da dependência energética face à Rússia, uma meta de redução de 15% no consumo de gás natural no período entre agosto de 2022 e março de 2023, face à média do mesmo período em cinco anos consecutivos, pelo que o bloco comunitário está a conseguir cumprir esse objetivo.



Entre agosto de 2022 e janeiro deste ano, os Estados-membros que conseguiram maiores recuos no consumo de gás natural foram a Finlândia (-57,3%), a Lituânia (-47,9%) e Suécia (-40,2%).



Os países com diminuições mais modestas foram a Irlanda (-0,3%), a Espanha (-13,7%) e a Eslovénia (-14,2%), mas estes dois últimos países já muito perto da meta de 15%, superada por Portugal, que registou um recuo na ordem dos 17%.