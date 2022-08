Voltar ao regulado no gás evita faturas 150% mais caras

A garantia foi dada pelo ministro do Ambiente. Perante as decisões da EDP e da Galp, que vão aumentar significativamente os preços do gás em outubro, o Governo anunciou que vai reverter a sua decisão e permitir o regresso de 1,5 milhões de famílias ao mercado regulado.

