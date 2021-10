ABB vai investir 125 milhões na antiga Fábrica do Cobre

Ao abandono desde que faliu, há duas dúzias de anos, aquela que foi a maior unidade industrial do Porto esteve para dar lugar a um hipermercado Continente, no início do século, mas o projeto foi chumbado pela autarquia e a Sonae Capital acabou por vender os terrenos, em 2016, ao grupo ABB, que ali vai construir um projeto imobiliário.

