Administradores de insolvência da Evergrande admitem processar PwC

Os administradores de insolvência da Evergrande estão a equacionar um processo potencial contra a PwC, que auditou o grupo imobiliário chinês durante mais de uma década, noticiaram a Reuters e o Financial Times.

A queda com estrondo da Evergrande poderá dar origem a uma queixa por negligência contra a PwC.





Eddie Middleton e Tiffany Wong, os especialistas em reestruturação da Alvarez & Marsal nomeados como administradores de insolvência da empresa cotada em Hong Kong no mês passado, já mantiveram reuniões com pelo menos dois escritórios de advogados para avaliarem a possibilidade de intentar uma ação contra a empresa de auditoria.





A Evergrande, com uma dívida superior a 300 mil milhões de dólares, entrou em incumprimento em 2021, desencadeando uma crise de liquidez mais ampla no setor imobiliário chinês.





As conversas dos liquidatários com advogados são um sinal precoce de como esta última fase do colapso da Evergrande, que começou quando um tribunal de Hong Kong ordenou no mês passado que fosse liquidada, poderá resultar em custos significativos para empresas globais.





A PwC era o auditor da Evergrande quando o promotor imobiliário foi admitido à bolsa de Hong Kong, em 2009, e auditou as contas à medida que o grupo se expandia rapidamente usando uma alavancagem astronómica durante o boom imobiliário da China.





A PwC não é caso único em Hong Kong, no que toca a queixas por negligência. Em 2021, a KPMG resolveu as reclamações legais apresentadas pelos administradores de insolvência sobre a sua auditoria da China Forestry.

A PwC assinou as contas da Evergrande em 2020, mas quando renunciou como auditor da Evergrande em 2022, disse que não tinha conseguido obter as informações necessárias para a realizar a auditoria de 2021 do grupo imobiliário.





O Conselho de Contabilidade e Relatórios Financeiros de Hong Kong disse em 2021 que estava a investigar a auditoria da PwC às contas de 2020 da Evergrande, considerando haver razões para investigar se o trabalho da PwC "cumpria as normas de auditoria aplicáveis".