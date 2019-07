Alemães compram centro comercial BPlanet no Barreiro

O fundo de investimento imobiliário alemão AM Alpha comprou o BPlanet Retail Park, no Barreiro, por um valor não revelado. É a segunda aquisição do fundo alemão em Portugal.

O fundo de investimento imobiliário alemão AM Alpha comprou o BPlanet Retail Park, no Barreiro, avança esta sexta-feira o site especializado PropertyEU. Os valores da operação não foram divulgados.



O centro comercial e retail park localizado perto de Coina foi inaugurado no final de 2010 e tem uma área bruta locável de 35.369 metros quadrados (m2), mais de 1.700 lugares de estacionamento e conta atualmente com 73 arrendatários, o que traduz uma taxa de ocupação de 98%. Entre as lojas âncora contam-se o AKI, a Decathlon, a Rádio Popular e o hipermercado Jumbo.





Esta é a segunda aquisição da AM Alpha no mercado português depois de ter comprado, em outubro do ano passado, o edifício-sede da seguradora espanhola Mapfre na Rua Castilho, em Lisboa.