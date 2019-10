O fundo norte-americano Harbert Management Corporation está em conversações com a Sonae Capital para concluir a compra dos três centros comerciais, o que deve acontecer até ao final do ano.

Os ativos em causa vão ser vendidos com uma rentabilidade anual ('yield') de cerca de 8%, adianta ainda o mesmo site. Entre os centros comerciais à venda, encontra-se o 8.ª Avenida, com 20 mil metros quadrados e situado em São João da Madeira. O "shopping", detido na totalidade pela Sonae Sierra Portugal, foi inaugurado em 2007 e conta com 125 lojas. O portefólio inclui ainda o LoureShopping com 42 mil metros quadrados e que é detido em partes iguais pela Sonae Sierra Portugal e o fundo alemão Deka. Mas também o RioSul, um centro comercial com 44 mil metros quadrados, situado no Seixal, e que é considerada a melhor aposta entre os três. Este é mais um dos investimentos do fundo Harbert no setor imobiliário. Durante o verão, comprou o Ballonti Centre, em Bilbao, ao fundo Deka.

Harbert Management Corporation, um fundo norte-americano, está em conversações com a Sonae Capital para comprar três centros comerciais portugueses: o LoureShopping, o RioSul Shopping e o 8.ª Avenida. Uma operação que está prestes a ficar fechada.De acordo com o site PropertyEU , as negociações estão já numa fase avançada e a compra do portefólio de centros comerciais podes estar perto de ficar concluída, naquele que é o primeiro investimento do fundo em Portugal.